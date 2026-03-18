Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται την Πέμπτη 19/03 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της φοιτητικής ένωσης του πανεπιστημίου με την ανεξάρτητη παράταξη «Φωνή Φοιτητών» να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά. Αντιθέτως, η «Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ» δεν κατέρχεται φέτος στις εκλογές.
Στις φετινές εκλογές κατέρχονται έξι φοιτητικές παρατάξεις με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη φοιτητική ένωση:
- ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου
- Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου
- Αναγέννηση Πανεπιστημίου Κύπρου
- Μέτωπο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΛΑΜ)
- Αγώνας Πανεπιστημίου Κύπρου
- Φωνή Φοιτητών
Οι παρατάξεις θα διεκδικήσουν συνολικά 21 έδρες στο διοικητικό συμβούλιου της φοιτητικής ένωσης.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:
- Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου (9 έδρες)
- ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου (9 έδρες)
- Μέτωπο Φοιτητών ΕΛΑΜ (1 έδρα)
- Αναγέννηση Πανεπιστημίου Κύπρου (1 έδρα)
- Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ Πανεπιστημίου Κύπρου (1 έδρα)