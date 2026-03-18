Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται την Πέμπτη 19/03 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της φοιτητικής ένωσης του πανεπιστημίου με την ανεξάρτητη παράταξη «Φωνή Φοιτητών» να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά. Αντιθέτως, η «Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ» δεν κατέρχεται φέτος στις εκλογές.

Στις φετινές εκλογές κατέρχονται έξι φοιτητικές παρατάξεις με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη φοιτητική ένωση:

ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου

Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου

Αναγέννηση Πανεπιστημίου Κύπρου

Μέτωπο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΛΑΜ)

Αγώνας Πανεπιστημίου Κύπρου

Φωνή Φοιτητών

Οι παρατάξεις θα διεκδικήσουν συνολικά 21 έδρες στο διοικητικό συμβούλιου της φοιτητικής ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής: