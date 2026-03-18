Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται την Πέμπτη 19/03 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της φοιτητικής ένωσης του πανεπιστημίου με την ανεξάρτητη παράταξη «Φωνή Φοιτητών» να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά. Αντιθέτως, η «Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ» δεν κατέρχεται φέτος στις εκλογές.

Στις φετινές εκλογές κατέρχονται έξι φοιτητικές παρατάξεις με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη φοιτητική ένωση:

  • ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Αναγέννηση Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Μέτωπο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΛΑΜ)
  • Αγώνας Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Φωνή Φοιτητών

Οι παρατάξεις θα διεκδικήσουν συνολικά 21 έδρες στο διοικητικό συμβούλιου της φοιτητικής ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου (9 έδρες)
  • ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου (9 έδρες)
  • Μέτωπο Φοιτητών ΕΛΑΜ (1 έδρα)
  • Αναγέννηση Πανεπιστημίου Κύπρου (1 έδρα)
  • Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ Πανεπιστημίου Κύπρου (1 έδρα)