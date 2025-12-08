Η Google της Alphabet Inc. ανακοίνωσε ότι εργάζεται για τη δημιουργία δύο διαφορετικών κατηγοριών γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα ανταγωνιστούν τα υπάρχοντα μοντέλα της Meta Platforms Inc. το επόμενο έτος: η μία κατηγορία θα διαθέτει οθόνες, ενώ η άλλη θα εστιάζει στον ήχο.

Τα πρώτα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης στα οποία συνεργάζεται η Google θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή το 2026, σύμφωνα με δημοσίευση στο blog της εταιρείας τη Δευτέρα. Η Samsung Electronics Co., η Warby Parker και η Gentle Monster είναι μεταξύ των πρώτων συνεργατών της εταιρείας στον τομέα του υλικού, αλλά οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει τα τελικά σχέδια.

Η Google παρουσίασε επίσης αρκετές βελτιώσεις λογισμικού που θα ενσωματωθούν στα ακουστικά Galaxy XR της Samsung, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας ταξιδιού που θα επιτρέπει τη χρήση της συσκευής μικτής πραγματικότητας σε αυτοκίνητα και αεροπλάνα.

Δημιουργήθηκε μια νέα αγορά και η Meta προηγείται

Ο ανταγωνισμός εντείνεται στην αναδυόμενη κατηγορία των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας, ή AR. Η Meta είναι η πιο παραγωγική. Πωλεί γυαλιά σε λογικές τιμές με τις μάρκες Ray-Ban και Oakley, τα οποία έχουν λάβει θετικές κριτικές και έχουν σημειώσει ικανοποιητικές πωλήσεις, ενώ πρόσφατα παρουσίασε ένα πιο ακριβό ζευγάρι με ενσωματωμένη οθόνη.

Τα πρώτα γυαλιά AR της Snap Inc. για καταναλωτές αναμένεται επίσης να κάνουν το ντεμπούτο τους το επόμενο έτος, ενώ η Apple Inc. σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά περίπου την ίδια περίοδο.

Για την Google, τα νέα προϊόντα — και το νέο λειτουργικό σύστημα Android XR — αντιπροσωπεύουν μια πιο εκλεπτυσμένη και μελετημένη προσέγγιση στα έξυπνα γυαλιά.

Τουλάχιστον σε σύγκριση με τα Google Glass, ένα προϊόν που ήταν μπροστά από την εποχή του, αλλά απέτυχε να κερδίσει τους καταναλωτές πριν από μια δεκαετία λόγω του περίεργου σχεδιασμού του, της χαμηλής διάρκειας της μπαταρίας και των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Το smartphone θα κάνει την σκληρή δουλειά

Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης σε ένα από τα γραφεία της Google στη Νέα Υόρκη, ο συντάκτης τεχνολογίας του Bloomberg είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα πρωτότυπα γυαλιά AI, καθώς και ένα πρώιμο δείγμα γυαλιών που ο γίγαντας των αναζητήσεων αναπτύσσει σε συνεργασία με την Xreal, με την κωδική ονομασία Project Aura.

Όπως τα δημοφιλή Ray-Ban της Meta, τα περισσότερα από αυτά τα γυαλιά συνδέονται ασύρματα με ένα smartphone και βασίζονται στο κινητό για την επεξεργασία αιτημάτων, είτε πρόκειται για το να ζητήσετε από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google να παίξει ένα τραγούδι από το YouTube Music είτε για να αναλύσει τα συστατικά που έχετε μπροστά σας για να σας προτείνει μια συνταγή.

Το γεγονός ότι το τηλέφωνο αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς δουλειάς είναι αυτό που επιτρέπει σε αυτά τα γυαλιά να είναι αρκετά λεπτά και ελαφριά ώστε να μπορούν να περάσουν για κανονικά γυαλιά.

Από τα γυαλιά που δοκίμασε το ένα ήταν μονοφθαλμικό, δηλαδή είχε μία μόνο οθόνη ενσωματωμένη στο δεξί φακό, και το άλλο ήταν διόφθαλμο, με μία οθόνη για κάθε μάτι. Και οι δύο τύποι υποστηρίζουν επικαλύψεις επαυξημένης πραγματικότητας για εφαρμογές όπως το Google Maps και το Google Meet, αλλά ο διόφθαλμος σχεδιασμός προσφέρει μεγαλύτερη εικονική οθόνη.

Στόχος της Google είναι να δημιουργήσει λογισμικό και για τους δύο τύπους γυαλιών

«Θέλουμε να σας δώσουμε την ελευθερία να επιλέξετε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ βάρους, στυλ και εμβύθισης ανάλογα με τις ανάγκες σας», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο blog της.

Στόχος της εταιρείας είναι να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες λογισμικού να λειτουργούν καλά και στις δύο μορφές. Στην επίδειξη, υπήρχε μια λειτουργία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο που μπορούσε να εμφανίζει τη συνομιλία με υπότιτλους στην οθόνη, αλλά ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει την οθόνη και να επικεντρωθεί στη μετάφραση που ακουγόταν από τα ηχεία.

Η οθόνη έχει τα πλεονεκτήματά της. Όταν χρησιμοποιείτε το Google Maps, οι δυνατότητες ξεπερνούν κατά πολύ τις επαυξημένες οδηγίες στροφή προς στροφή. Κοιτάζοντας προς τα κάτω, ο χρήστης βλέπει έναν μεγαλύτερο χάρτη της τρέχουσας τοποθεσίας, με μια πυξίδα που έδειχνε την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζει.

Σε φωτογράφηση μπορεί ο χρήστης να ζητήσει από το Gemini να την βελτιώσει χρησιμοποιώντας το γενετικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Nano Banana Pro της Google, και να δει προεπισκόπηση του τελικού αποτελέσματος χωρίς να χρειαστεί να το χειριστεί από το smartphone.

Η περίπτωση του Project Aura

Τα γυαλιά Xreal είναι μοναδικά στο ότι προσφέρουν μια αυτόνομη εμπειρία: το Project Aura λειτουργεί με Android XR όπως τα πιο ογκώδη ακουστικά της Samsung, αλλά σε μια πιο κομψή μορφή που μοιάζει με τα άλλα γυαλιά της κινεζικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του One Pro. Παρόμοια με το Galaxy XR, το Project Aura πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική μπαταρία για να λειτουργεί.

Τα γυαλιά θα προσφέρουν οπτικό πεδίο 70 μοιρών, το οποίο είναι πιο εντυπωσιακό από την τρέχουσα σειρά της Xreal. Η πλοήγηση στο Project Aura ήταν οικεία και διαισθητική, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία παρακολούθησης των χεριών με το headset της Samsung, αν και με λιγότερες κάμερες.

Βελτιώσεις στο Galaxy XR

Η Google και η Samsung ανταποκρίνονται στα πρώτα σχόλια για το headset Galaxy XR αξίας 1.800 δολαρίων, εισάγοντας διάφορες λειτουργίες που ζητούσαν οι χρήστες και οι κριτικοί. Μία από αυτές είναι η επερχόμενη λειτουργία ταξιδιού, η οποία διευκολύνει τη χρήση του XR εν κινήσει.

Προηγουμένως, τα παράθυρα περνούσαν γρήγορα μπροστά σας όταν ταξιδεύατε με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, γεγονός που έκανε την παρακολούθηση μιας ταινίας κατά τη διάρκεια της πτήσης περιττά δύσκολη.

Πως τα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη θα… ξεπαραδιάσουν τους gamers

Η Google κυκλοφορεί επίσης μια εφαρμογή PC Connect που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε υπολογιστή με Windows να συνδεθεί με το Galaxy XR και να προβάλλει την οθόνη του φορητού υπολογιστή του στο εικονικό περιβάλλον. Η εφαρμογή, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση beta, λειτουργεί και για παιχνίδια, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ελκυστικότητας των ακουστικών.

Πρόκειται για μια βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση κατά την κυκλοφορία, όταν οι πελάτες χρειάζονταν έναν από τους φορητούς υπολογιστές Galaxy Book της Samsung για να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία εικονικής επιφάνειας εργασίας. Η Google εργάζεται επίσης σε μια έκδοση για macOS, όπως ανακοίνωσε.

Επιπλέον, η Google λανσάρει ένα νέο στυλ avatar «Likeness» που είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από τα καρτουνίστικα σχέδια της Samsung. Με τη βοήθεια μιας εφαρμογής για smartphone, οι κάτοχοι του Galaxy XR θα μπορούν να σαρώσουν το πρόσωπό τους για μια ακριβή αναπαράσταση του εαυτού τους στις βιντεοκλήσεις.

Τα Likenesses μιμούνται τις κινήσεις του προσώπου και τις χειρονομίες. Όπως και η εφαρμογή PC Connect, αυτή η λειτουργία κυκλοφορεί σε beta. Και οι δύο θα είναι διαθέσιμες από αυτή την εβδομάδα.

in.gr