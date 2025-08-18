Το πρώτο podcast με τον Σωτήρη Καϊττάνη, που μεταδόθηκε πέρσι στις 07/08/2024 είχε τρομερή απήχηση. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάναμε και δεύτερο podcast για να ολοκληρώσουμε την ιστορία. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με την περίοδο που αρχίζει λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και καταλήξαμε με την μάχη της Άσπρης Μούττης στο Πενταδάκτυλο.

Σε αυτό το podcast, ο Σωτήρης διηγείται τις συγκλονιστικές μάχες στον Πενταδάκτυλο από τις 21/07/1974 μέχρι και την δεύτερη φάση της Τουρκικής εισβολής στις 15/08/1974, την αυτοθυσία των καταδρομέων, την προδοσία, την υποχώρηση, τον εγκλωβισμό στις κατεχόμενες περιοχές και την τελική απελευθέρωση των όσων επέζησαν.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο