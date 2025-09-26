Ο Γιώργος Λακκοτρύπης ήταν Υπουργός Εμπορίου από τον Μάρτιο 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2020 και ως εκ της θέσεως του γνωρίζει πολύ καλά αυτό που ονομάζουμε «ενεργειακό οικοσύστημα».

Στο LegalMatters συζήτησαν για τους 4 πυλώνες του ενεργειακού οικοσυστήματος, δηλαδή για το φυσικό αέριο, τα κοιτάσματα πετρελαίου, την ηλεκτρική διασύνδεση και τις ΑΠΕ.

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η χώρα μας βρίσκεται σήμερα ενώπιον ενός ενεργειακού αδιεξόδου, επομένως οι απόψεις του πρώην Υπουργού Εμπορίου έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον τόσο για το τί έγινε αλλά και τι πρέπει να γίνει.

