Με αφορμή τον νόμο για τις συγκεντρώσεις, το ΑΚΕΛ έχει κορυφώσει τις κινητοποιήσεις. Στην αντιπολιτευτική ατζέντα είναι η στάση της κυβέρνησης για τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και θέματα όπως το ενεργειακό, η ΑΤΑ, η οικονομία και το Κυπριακό. Ταυτόχρονα, το κόμμα έχει αποφασίσει να εξαιρέσει τους Δαμιανού και Λουκαΐδη από τον περιορισμό των τριών θητειών, προκαλώντας αρκετές συζητήσεις με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να είναι με το ένα πόδι εκτός. Την επικαιρότητα και την πορεία του ΑΚΕΛ προς τις Βουλευτικές 2026 συζήτησαν με τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργο Κουκουμά.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο: