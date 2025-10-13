Σε αυτό το επεισόδιο του LegalMatters φιλοξενoύμε την Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, με αφορμή την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο (Ιανουάριος–Ιούνιος 2026).

Συζητούμε για το πώς η Κύπρος προετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη θεσμική και διπλωματική πρόκληση, πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η χώρα μας, ποιες σύνοδοι θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο και ποιες είναι οι προσδοκίες, τα πολιτικά και διπλωματικά οφέλη. Τέλος, εξετάζουμε πώς ένα μικρό κράτος μπορεί να επηρεάσει το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να αφήσει το αποτύπωμά του.

📅 Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00 — Live.