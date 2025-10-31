Ο διεθνολόγος Χρίστος Ιακώβου, ειδικός σε ζητήματα Μέσης Ανατολής, αναλύει στο LegalMatters Podcast τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και επιχειρεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα: πρόκειται για οριστικό τέλος του πολέμου ή για μια εύθραυστη εκεχειρία που μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή; Έχει επιτύχει το Ισραήλ τον στρατηγικό του στόχο ή η Χαμάς εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην περιοχή; Μια αποκαλυπτική και σε βάθος συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει «η επόμενη μέρα στη Γάζα».

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση