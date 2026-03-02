Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην περιοχή μας, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε όλο τον πλανήτη. Πόσο μάλλον, στην Κύπρο, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι του πολέμου. Για τον πόλεμο στο Ιράν, τις επιθέσεις drone στις Βρετανικές Βάσεις, την αντίδραση της κυβέρνησης και την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε συζητούμε με τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Στο επίκεντρο της συζήτησής μας και το θέμα των Βάσεων και κατά πόσο έφτασε ο καιρός να ζητήσει η Δημοκρατία την κατάργησή τους.

Δευτέρα 02/03/2026 στις 17.30, Live.