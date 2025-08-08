Ικανοποίηση για τον ρυθμό υλοποίησης των εξαγγελιών της Κυβέρνησης μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη ορεινή Λεμεσό εξέφρασε ο κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ, μετά από σύσκεψη την Παρασκευή με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, και αρμόδιους υπηρεσιακούς.

Ο κ. Μιχαήλ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι «υλοποιούνται όλα όσα έχουμε συμφωνήσει και πολύ γρήγορα» από την ημέρα των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι όπου υπάρχουν προβλήματα αυτά επισημαίνονται, «αλλά να λέγονται και τα καλά».

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας εργάζονται αδιάκοπα από τις 26 Ιουλίου, τόσο καθημερινές όσο και Σαββατοκύριακα, ενώ ανάλογη είναι η ανταπόκριση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του καθαρισμού δημοσίων ρυακιών και ποταμών, για το οποίο οι κοινότητες δεν έχουν εξουσιοδότηση, με τον ίδιο να ζητά την εξεύρεση λύσεων.

Σε ερώτηση αν το Ομόδος κινδυνεύει από πλημμύρες λόγω μη καθαρισμού ποταμών, απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας όμως ότι κοινότητες από τις οποίες διέρχονται ποταμοί μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Για την αποκατάσταση των ζημιών ανέφερε ότι στο Ομόδος αναμένονται απώλειες σε καλλιέργειες που διασώθηκαν από τη φωτιά. Τέθηκε επίσης το ζήτημα της επαναδραστηριοποίησης αγροτών, με το αίτημα για παράταση να γίνεται αποδεκτό, ώστε να δοθεί χρόνος για επαναφύτευση καμένων εκτάσεων αμπελώνων και περιβολιών.

Τέλος, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι στα μέτρα περιλαμβάνεται η παραχώρηση νέων εκτάσεων σε νέους αγρότες ή οινοποιεία χωρίς ποινές και δικαιώματα αγοράς, ώστε να ενισχυθεί η αναβίωση των κρασοχωριών.