Οι έξυπνες πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί σε χώρους αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος ανά την επαρχία Πάφου για την υποβοήθηση των επισκεπτών στο να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς και άλλους θησαυρούς της, καταγράφουν εντυπωσιακή επιτυχία.

Τα στατιστικά που συλλέγονται πλέον από τα QR CODES των εν λόγω πινακίδων, αποδεικνύουν εμπράκτως την αποδοχή του μέτρου και την δημοφιλία των ενημερωτικών αυτών υλικών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και την αρχή του καλοκαιριού είχαν πραγματοποιηθεί πέραν των 62 χιλιάδων σαρώσεων από 89 έξυπνες πινακίδες σε ολόκληρη την επαρχία. Αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται εξαιρετικό σύμφωνα με τους αρμόδιους, που επεσήμαναν ότι και κατά το 2024 είχαν καταγραφεί πέραν των 350 χιλιάδων σαρώσεων.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και υπάρχει σε εξέλιξη η 6η φάση για την δημιουργία 18 νέων πινακίδων.