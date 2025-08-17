Πέραν των 500 ημερομηνιών για εξετάσεις απόκτησης άδειας οδηγού, ανοιξαν στο ΤΟΜ Πάφου σε μια προσπάθεια του Υπουργείου Μεταφορών να αντιμετωπίσει τα πιεστικά και συσσωρευμένα προβλήματα στο θέμα αυτό στην επαρχία Πάφου. Την σχετική ενημέρωση έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε με τον βουλευτή Πάφου Χρύσανθο Σαββίδη.

Ο κ Σαββίδης είπε, ειδικότερα, ότι βάσει των εξαγγελιών Βαφεάδη άνοιξαν 250 νέες ημερομηνίες για εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης, οι οποίες θα αφορούν στους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ αμέσως μετά, είπε, θα ανοίξουν ακόμη 250 ημερομηνίες για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η υπάρχουσα κατάσταση με την έλλειψη διαθέσιμων ημερομηνιών.

Αναφορικά με την ευρύτερη κατάσταση στο ΤΟΜ Πάφου, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο θα εκπαιδευτούν δύο ωρομίσθιοι υπάλληλοι του τμήματος για να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εξεταστών για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ δήλωσε στον «Φ» ότι έθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό και την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη των τεσσάρων μόνιμων τεχνικών που έχουν προκηρυχθεί για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και για τους οποίους έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Ζήτησε επίσης να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς θα προσληφθούν στην επαρχία Πάφου.

Κατά τη συνάντηση Βαφεάδη-Σαββίδη συζητήθηκαν και δύο οδικά ζητήματα μείζονος σημασίας για την Πάφο. Όπως είπε, ειδικότερα, ο Χρύσανθος Σαββίδης, για τον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ο Υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες, ενώ για τον δρόμο Τάφοι των Βασιλέων-Κόλπος των Κοραλλίων, κατέληξε, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε ότι η προκήρυξη του έργου αναμένεται να γίνει στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έργα να ξεκινούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στα τέλη του ίδιου χρόνου.