Ένα αίτημα που είχε εδώ και πολλά χρόνια η ακριτική κοινότητα των Τρούλλων (δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αραδίππου), ικανοποιείται, αφού μπήκε σε πορεία υλοποίησης η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.

Ο Δήμος Αραδίππου ανακοίνωσε πως η πρότασή του για ανάπλαση της πλατείας του Αγίου Μάμαντος, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο κοστολογήθηκε στα €2,1 εκατ. και στοχεύει, σύμφωνα με τον Δήμο, στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της προσβασιμότητας του κεντρικού σημείου της κοινότητας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται αναβάθμιση του οδικού δικτύου στα όρια του έργου και υπογειοποίηση υπηρεσιών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια και φωτιστικά σώματα, δενδροφυτεύσεις, καθώς και δημιουργία χώρων πρασίνου για την ενίσχυση του φυσικού τοπίου.

Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστεί εξέδρα εκδηλώσεων για τη φιλοξενία πολιτιστικών δρώμενων, ενώ θα διαμορφωθεί ο χώρος γύρω από τη νέα και την παλαιά εκκλησία του Αγίου Μάμαντος, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζούς και ΑμεΑ.

«Θα δώσει ζωή»

«Η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Μάμα στο δημοτικό διαμέρισμα Τρούλλων αποτελεί ένα έργο πνοής που θα δώσει νέα ζωή στην κοινότητα και θ’ αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Επιπλέον, μέσα από την επιλογή βιώσιμων υλικών, την αύξηση των χώρων πρασίνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές προκλήσεις, το έργο υπηρετεί τους σκοπούς της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (EU Mission: Climate Adaptation), συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη και ανθεκτική τοπική κοινωνία», ανέφερε ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου.

Σημείωσε, ακόμη, πως το έργο θα ενισχύσει την πολιτιστική ζωή και την επισκεψιμότητα της περιοχής, θ’ αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων με σύγχρονες αστικές υποδομές, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του χωριού και των διατηρητέων κτισμάτων που περιλαμβάνονται στον χώρο.