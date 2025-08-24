Με την επίσημη παράδοση τριών σημαντικών έργων στο διαμέρισμα Χρυσοχούς μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου τρία έργα στον Δήμο Πόλης που εκτιμάται ότι θα συντείνουν στα μέγιστα στον εμπλουτισμό του προιόντος της περιοχής, στην αύξηση της επισκεψιμότητας της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει, συγκεκριμένα, στις 5.00 μ.μ. το Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων στο δημοτικό διαμέρισμα Νέου Χωρίου, στις 5.45 μ.μ. τον Πολυχώρο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί και στις 6.30 μ.μ. την Πλατεία Δημαρχείου Πόλεως Χρυσοχούς.

Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Δημαρχείου και πέραν της ομιλίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα περιλαμβάνει αγιασμό από τον Επίσκοπο Αρσινόης, Παγκράτιο, και μουσικό πρόγραμμα από παιδιά του Ωδείου Παυλίνας Παύλου.

Τα έργα στο διαμέρισμα Χρυσοχούς συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Πόλεως.