Η γενικότερη εικόνα σε πολλές περιοχές του Δήμου Πάφου μετά τα μέτρα που εφαρμόζει ο Δήμος για την επιβολή τάξης και την αισθητική αναβάθμιση των γειτονιών της, είναι εμφανώς βελτιωμένη.

Αυτό τονίζει στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προσπάθεια αυτή θα χρησιμεύσει και ως πιλότος για την αντίστοιχη δράση και σε άλλα σημεία της πόλης που χαρακτηρίζονται προβληματικά από πλευράς καθαριότητας και αισθητικής, ώστε να επέλθει η πλήρης επαναφορά της νομιμότητας και της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της πόλης και των γειτονιών της.

Ξεκινήσαμε εδώ και εβδομάδες καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου, ενώ έγινε και καθαριότητα στα πεζοδρόμια, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, χαρακτηρίζοντας τεράστιο το έργο που πρέπει να γίνει το οποίο απαιτεί συνέχεια και συνέπεια. Γι’ αυτό και οι εργασίες θα συνεχιστούν ώστε και άλλες προβληματικές περιοχές να αποκτήσουν την εικόνα που πρέπει να έχουν, επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Πάφου.

Εξέφρασε δε τις ευχαριστίες του προς τους επιχειρηματίες των περιοχών που έχουν επισκεφθεί ήδη τα δημοτικά συνεργεία για την συνεργασία και κατανόηση που επιδεικνύουν προς τον Δήμο Πάφου, μέσα από την οποία η δημοτική αρχή θα καταφέρει ουσιαστικές αλλαγές και συνολική αναβάθμιση της πόλης.