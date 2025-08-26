Ο Δήμος Ακάμα διεκδικεί εμπράκτως τους τελευταίους μήνες ενεργό ρόλο για την προώθηση των εργασιών υλοποίησης του Εθνικού Πάρκου Ακάμα, μετά την διαπίστωση ότι η δυστοκία σε αποφάσεις και η διαφορετική στάση κρατικών υπηρεσιών μπλοκάρουν συνεχώς την όποια πρόοδο των εργασιών.

Σε αυτό το κλίμα, η δημοτική αρχή Ακάμα δηλώνει την ετοιμότητα της να επέμβει καταλυτικά για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να ανασταλούν εδώ και 14 ολόκληρους μήνες τα έργα για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Η πρόθεση της τοπικής αρχής επισημαίνεται σε υπόμνημα προς τους αρμόδιους φορείς το οποίο απέστειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου.

Η ανησυχία του Δήμου Ακάμα είναι τεράστια, τονίζει ο κ. Λάμπρου, και γιγαντώνεται από το γεγονός ότι κοντεύει να παρέλθει και αυτή η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος κατά την οποία καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες μεταβαίνουν στη χερσόνησο μέσα από ακατάλληλους δρόμους και παράνομες προσβάσεις χωρίς την παραμικρή άνεση και διευκολύνσεις.

Τον Δήμο Ακάμα προβληματίζει έντονα, αναφέρεται επίσης, το θέμα της πυροπροστασίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου λόγω της τελμάτωσης που παρατηρείται στην επανέναρξη των έργων υποδομής. Οι αξιολογήσεις επί αξιολογήσεων από τους αρμόδιους, τονίζεται, το μόνο που κάνουν είναι να περιπλέκουν περισσότερο την κατάσταση γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αναμένουμε από όλους τους αρμόδιους, τονίζει ο Μαρίνος Λάμπρου, να ανταποκριθούν θετικά και αντί να στοχοποιούν με μένος το Τμήμα Δασών για ένα σχέδιο που είχε συμφωνηθεί και εγκριθεί από όλους τους φορείς και υπηρεσίες, να καθίσουν στο τραπέζι και να προωθήσουν άμεσα τις λύσεις του προβλήματος.

Ο Δήμος Ακάμα, συναισθανόμενος την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζει στο υπόμνημα του προς τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα ο Δήμαρχος Ακάμα, προτείνει όπως αναλάβει άμεσα με δικά του συνεργεία την υλοποίηση της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου υπό την εποπτεία του Τμήματος Δασών. Ειδικότερα ο Δήμος προσφέρεται να χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτει, καθώς και το επιστημονικό και τεχνικό του προσωπικό για την άμεση έναρξη και έγκαιρη υλοποίηση των βασικών προνοιών του έργου υπό την απαραίτητη προυπόθεση ότι θα χορηγηθεί η έγκριση των τελικών σχεδιασμών όπως έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί.

Ο Δήμαρχος Ακάμα ζητά από τους αρμόδιους να εξετάσουν άμεσα και με την δέουσα σοβαρότητα όπως τονίζει την πρόταση της δημοτικής αρχής για να δοθεί ξεκάθαρη εντολή έναρξης των εργασιών.