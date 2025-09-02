16 τόνους σκουπίδια συγκέντρωσαν 3.200 εθελοντές από 373 σημεία σε 15 χώρες κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2024 για την καμπάνια #potavristou, αναφέρει η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ακτής, Ελισάβετ Φελεκίδου.

Μιλώντας στον «Φ» η εκπρόσωπος της Ακτής τονίζει ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του #potavristou και η Ακτή προσκαλεί όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος στην περιβαλλοντική αυτή δράση. Η Ακτή, τονίζει, διοργανώνει κάθε Σεπτέμβριο τη δράση #potavristou και η διαδικασία, όπως επισημαίνει, είναι απλή: Η κάθε παρέα, ο κάθε πολίτης μπορεί να «ποταβριστεί» όπου κι αν βρίσκεται, να μαζέψει τα σκουπίδια που βλέπει γύρω του, να τα μετρήσει και να στείλει τα δεδομένα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ακτής. Μπορεί, επίσης, να ανεβάσει τις φωτογραφίες από τον καθαρισμό στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα με τα hashtags #potavristou, #akti και #SeaTheChange, επισημαίνει. Στα έξι χρόνια υλοποίησής του #potavristou, σύμφωνα με την Ελισάβτ Φελεκίδου, συμμετείχαν πάνω από 13200 εθελοντές, οι οποίοι μάζεψαν 93 τόνους σκουπιδιών από 1315 τοποθεσίες της Κύπρου και 358 τοποθεσίες του εξωτερικού, από την Σιγκαπούρη, μέχρι την Καλιφόρνια, την Μάλτα και την Ιαπωνία.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναφέρει, η δράση του #potavristou έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Κύπρου: Βραβεύτηκε το 2020 από τον Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy, ως μια από τις 10 πιο καινοτόμες δράσεις παγκοσμίως για καθαρές ακτές και θάλασσες και το 2021 από το δίκτυο των Μεσογειακών ΜΚΟ για το περιβάλλον και τον πολιτισμό MIO-ESCADE. Το 2022 η καμπάνια του #potavristou έλαβε για ακόμη μια φορά την υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού Ocean Conservancy, στο πλαίσιο της εκστρατείας #TeamSeas και βραβεύτηκε με αργυρό βραβείο στα Carob Awards 2022. To 2024 έλαβε ειδική μνεία για τα Society4Med βραβεία που διοργάνωσε το BlueMissionMed στο πλαίσιο του EU Mission Restore our Ocean and Water, στην κατηγορία “Awareness and Communication Campaigns/Activities”.

Φέτος, η συμμετοχή στο #potavristou, τονίζει, βάζει αυτόματα τον κάθε συμμετέχοντα σε κλήρωση για μοναδικά δώρα και άλλες εκπλήξεις. Η συμμετοχή, εξηγεί, είναι απλή και γίνεται με τέσσερα βήματα: Μάζεψε όσα περισσότερα σκουπίδια μπορείς στο σημείο που είσαι, μέτρησε πόσα σκουπίδια μάζεψες, βγάλε φωτογραφία τα σκουπίδια και ανέβασε τη φωτογραφία στο Facebook /Instagram, με #potavristou, #teamocean και #akti, μαζί με τις πληροφορίες για τα σκουπίδια που μάζεψες, την τοποθεσία και πόσα άτομα συμμετείχαν.

Τωρά που ξέρεις πόσον απλόν ένει μεν βαρκέσαι, είναι το σλόγκαν της καμπάνιας της Ακτής. Απλά… #potavristou