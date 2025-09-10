Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που έγινε πλέον θεσμός κάνοντας την καρδιά της παράδοσης να χτυπήσει για 5η χρονιά στην Τεμβριά, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:30. Το φεστιβάλ που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και μας προσκαλεί να μας χαρίσει γεύσεις και αρώματα που θα ξυπνήσουν μνήμες και εποχές, που όλοι λίγο πολύ θα νοσταλγήσουμε.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεμβριά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ολόφρεσκα παραδοσιακά εδέσματα της στιγμής και να αναβιώσουμε παλιά επαγγέλματα. Σημείο αναφοράς, θα είναι η δοκιμή των σιροπιαστών, παραδοσιακών Τεμπριώτικων κατσούρων από τον διακεκριμένο σεφ Σάββα Σάββα.

Θα γευτούμε ζεστό παλουζέ και σουτζούκο, φρέσκο χαλλούμι και τραχανά, χωριάτικο φουρνιστό ψωμί και διάφορες παραδοσιακές πίττες, τραγανούς λουκουμάδες, φρεσκοαποσταγμένη ζιβανία, ενώ θα παρακολουθήσουμε και τον παραδοσιακό παλιό τρόπο γεμίσματος κυπριακών λουκάνικων. Σπιτικές μαρμελάδες και λαχταριστά γλυκά του κουταλιού, θα πωλούνται επίσης στον χώρο.

Θα παρακολουθήσουμε την παραδοσιακή κυπριακή καλαθοπλεκτική, το πλούμισμα του κολοτζιού, την κατασκευή πιθκιαυλιού και τον αργαλειό.

Μουσικές και χοροί από μουσικό-χορευτικά σχήματα θα ζωντανέψουν την μουσική μας παράδοση παρασέρνοντας τους παρευρισκόμενους να χορέψουν στις μελωδίες του τόπου μας. Το κέφι, θα ανάψει το μουσικό σχήμα Μεσόγειος με τον Μιχάλη Χατζήμιχαηλ και την Άντρη Καραντώνη και θα χορέψουμε με τη «Βούρκα» Μενοίκου.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε περιπάτους στις γειτονιές της Τεμβριάς με τρενάκι, γνωρίζοντας τις ομορφιές της, ενώ με ευκαιρία την γιορτή του Τιμίου Σταυρού θα προσκυνήσουμε στο παρεκκλήσι Τιμίου Σταυρού του χωριού.

Στο χώρο θα υπάρχουν περίπτερα οργανωμένων συνόλων του χωριού και πλανοδιοπώλων παραδοσιακών κατασκευών. Θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία φαγητών, ποτών και άλλων πολλών λιχουδιών προς πώληση που θα λιγουρευτούν μικροί και μεγάλοι.

Και για σένα που ίσως δεν ξέρεις που βρίσκεται η Τεμβριά, είναι ένα μικρό και καταπράσινο χωριό στο κέντρο της κοιλάδας της Σολέας.