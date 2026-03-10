Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την προκήρυξη του Χορηγικού Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ» 2026.

To Πρόγραμμα προκηρύσσεται για τέταρτη χρονιά, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κρατικής πολιτικής όσον αφορά στη φεστιβαλική σκηνή της χώρας μας, παρέχοντας στήριξη σε φορείς για τη διοργάνωση φεστιβάλ τεχνών σε όλη την Κύπρο.

Στις επόμενες βδομάδες, η Υφυπουργός Πολιτισμού θα διεξάγει επαφές και συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση του συνολικά αναθεωρημένου τελικού προγράμματος για το 2027.

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ» 2026 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού (βλ. σύνδεσμο https://shorturl.at/HbkV3 ).Οι αιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.grants4arts.cy/ η οποία θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση: cypria@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22809839 / 22809842 καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy. Η προθεσμία υποβολής αίτησης