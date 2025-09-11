Η παναπεργία άρχισε στην Πάφο με την προσοχή όλων των φορέων στραμμένη προς το αεροδρόμιο της επαρχίας. Το έντονο τουριστικό ρεύμα που καταγράφεται ακόμη στην επαρχία και η πολύ υψηλή κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, δημιουργούσαν ανησυχίες για την ενδεχόμενη κακή τελευταία ή πρώτη εικόνα που δυνατό να προσλάμβαναν οι επισκέπτες. Η κατάσταση ωστόσο περιγράφεται ως απολύτως ομαλή και ελεγχόμενη από τους αρμόδιους φορείς.

Στο αεροδρόμιο Πάφου κατά το τρίωρο των απεργειακών μέτρων ήταν προγραμματισμένης έξι πτήσεις, τέσσερις εκ των οποίων της Ryanair που έχει το αεροδρόμιο της επαρχίας ως βάση της. Και οι έξι πτήσεις επαναπρογραμματίσθηκαν από χθες, όπως δήλωσαν αρμόδιοι στον «Φ», με αποτέλεσμα οι αφίξεις και αναχωρήσεις να πραγματοποιηθούν μετά την λήξη των μέτρων.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί σχετικά από χθες βράδυ και συνεπώς στους χώρους του αερολιμένα δεν παρατηρείται αυτή την ώρα συνωστισμός ή άλλα προβλήματα. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του αεροδρομίου λειτουργούν κανονικά ως υπηρεσίες ζωτικής ασφαλείας, αρκετοί επιβάτες που δεν χρειάζεται να περάσουν από τα chech in μεταβαίνουν ήδη στο αεροδρόμιο και προχωρούν απευθείας στον χώρο αναμονής για την πτήση τους, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ενημερωθεί για τις νέες ώρε αναχωρήσεων.

Σαφώς πιο εμφανές είναι το πρόβλημα έξω από τα εκπαιδευτήρια Πάφου, λόγω του κυκλοφοριακού συνωστισμού που προκαλεί η απεργία στα μέσα δημοσίων συγκοινωνιών και η συνεπαγόμενη μετάβαση των οικείων των παιδιών με ιδιωτικά οχήματα για την παραλαβή τους.

Στην πόλη και την περιαστική περιοχή Πάφου, πάντως, η κατάσταση δεν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, πέραν της ευνόητης ταλαιπωρίας και των καθυστερήσεων στην διακίνηση, τόνισαν πριν από λίγο στον «Φ» στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο της Πάφου για την ρύθμιση της κίνησης και των δραστηριοτήτων που θα επέλθουν στις 12.00, με την συγκέντρωση των απεργών έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.