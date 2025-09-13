Υπόμνημα προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με το οποίο αξιώνουν Την παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας λόγω της φέτινης πολύ μειωμένης παραγωγής εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των προβλημάτων της λειψυδρίας, ζητούν οι αμπελουργοί της Πάφου. Σχετικό υπόμνημα προς την Υπουργό Γεωργίας ενέκρινε συγκέντρωση του κλάδου που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Κοίλη.

Εκπρόσωποι των αμπελουργών επεσήμαναν κατά την συγκέντρωση ότι η φετινή παραγωγή είναι ιδιαίτερως μειωμένη και σε αυτό συνέτεινε η συνεχιζόμενη για τρίτο χρόνο ανομβρία, ο καύσωνας, καθώς και τα έκτακτα προβλήματα που προέκυψαν σε διάφορους τομείς που επηρεάζουν την παραγωγή. Συνεπεία όλων αυτών, τόνισαν, η παραγωγή σε κάποιες αμπελουργικές περιοχές προσεγγίζει ακόμη και το 70% προηγούμενων ετών.

Στο υπόμνημα των αμπελουργών αναφέρεται ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή στους αμπελώνες, προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις και να εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο στήριξης της αμπελουργίας, δεδομένου ότι οι συνεχόμενες χρονιές ανομβρίας καθιστούν πλέον ορατό το ενδεχόμενο τέλος της παραδοσιακής αμπελουργίας στην Κύπρο.