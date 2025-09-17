Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και της αναδόχου εταιρείας η συμφωνία για την εκτέλεση του έργου « Ωσμωτικά και Βελτιωτικά Έργα του Πυρήνα, της Πλατείας και της Κάτω Βρύσης στη Γεροσκήπου».

Η εργασία, συνολικού κόστους πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

Στο έργο περιλαμβάνονται η βελτίωση­ και ανακατασκευή τμήματος της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μήκους 620 μέτρων περίπου, τμήματος των οδών Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Αφροδίτης, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Σοφίας, μήκους 900 μέτρων περίπου, σύνδεση της Κάτω Βρύσης με το Γραμμικό Πάρκο των Εφτά Αϊ Γιώρκηδων, αναβάθμιση του πρασίνου με μεγάλα δέντρα, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, βελτίωση της απορροής ομβρίων υδάτων, ενίσχυση του οδικού φωτισμού, οριζόντια και κάθετη σήμανση και άλλα.

Το έργο θα αρχίσει στις αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε 15 μήνες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα γίνονται προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία. Ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας καλεί τους οδηγούς και τους πεζούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας.