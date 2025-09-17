Κλιμακούμενες και δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις, τις οποίες ξεκινούν από αύριο 18 Σεπτεμβρίου 2025 στις 6:00 το πρωί, εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στα Λατομεία της Ξυλοφάγου, καθώς από το 2018 βρίσκονται εν αναμονή απάντησης στο αίτημά τους για επέκταση της Λατομικής Ζώνης Ξυλοφάγου. «Οκτώ χρόνια αναμονής, φτάνουν!», αναφέρουν οι διαμαρτυρόμενοι και προσθέτουν: «Αρνούμαστε να γίνουμε θύματα αδιαφορίας και γραφειοκρατικής αδράνειας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από τη λήψη άμεσων αποφάσεων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του από τα Λατομεία της περιοχής Ξυλοφάγου:

Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια στασιμότητας, αβεβαιότητας και ανεξήγητων καθυστερήσεων, τα λατομεία που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κοινότητα Ξυλοφάγου, ανακοινώνουν την έναρξη κινητοποιήσεων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και απόγνωσης.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από το 2018 για επέκταση της Λατομικής Ζώνης Ξυλοφάγου, το αίτημά μας παραμένει σε εκκρεμότητα. Μας ζητείται πλέον να αναμένουμε ακόμη 2-3 έτη, τη στιγμή που τα αποθέματα εξαντλούνται, το προσωπικό απειλείται με μαζική ανεργία και η τοπική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Κόκκινη γραμμή η επιβίωση μας. Η θέση των λατομείων Ξυλοφάγου είναι στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου – Λάρνακας.

Η λειτουργία τους στηρίζει:

• Πάνω από 60 οικογένειες εργαζομένων

• Δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις και συνεργάτες

• Την κοινότητα Ξυλοφάγου, η οποία επωφελείται οικονομικά από τη λειτουργία των μονάδων.

• Την οικοδομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

Η περαιτέρω καθυστέρηση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο οριστικό κλείσιμο, με καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Καμία δικαιολογία δεν γίνεται πλέον αποδεκτή.

Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς νέες «δικαιολογίες» για την καθυστέρηση της διαδικασίας:

• Ότι η αίτηση προηγήθηκε της νέας Δήλωσης Πολιτικής, αλλά δεν εξετάζεται με βάση το παλαιό καθεστώς.

• Ότι «εκ παραδρομής» δεν συμπεριλήφθηκε η αιτούμενη έκταση στη μελέτη των Βάσεων.

• Ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, χωρίς όμως πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα από το παρακείμενο πεδίο βολής.

Ζητούμε δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση!

Δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη περιοχή και ένας ολόκληρος κλάδος να τιμωρείται συλλογικά, και να συνεχίζεται η ομηρία μας από ατελείωτους γραφειοκρατικούς κύκλους, ενώ η Κοινότητα και οι τοπικοί φορείς έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή τους.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή:

Ζητούμε την υιοθέτηση ενός εκ των τριών ρεαλιστικών σεναρίων που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά μας:

1. Άμεση έγκριση της επέκτασης, βάσει της αίτησης του 2018, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς.

2. Έγκριση για έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στην αιτούμενη Λατομική Ζώνη, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

3. Παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής, προς την κατεύθυνση του buffer zone του πεδίου βολής, ως προσωρινή λύση.

Αρνούμαστε να γίνουμε θύματα αδιαφορίας και γραφειοκρατικής αδράνειας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από τη λήψη άμεσων αποφάσεων.

Εάν δεν υπάρξει έμπρακτη ανταπόκριση, θα ακολουθήσουν κλιμακούμενες και δυναμικές κινητοποιήσεις, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, επιχειρηματιών και όλων όσων αντιλαμβάνονται τη σημασία των λατομείων για την περιοχή, τόσο στα όρια των Βρετανικών Βάσεων , όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.