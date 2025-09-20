Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρυτάνεις των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Παναγιώτης Ζαφείρης και Χριστίνα Κουλούρη.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε ότι με την συνάδελφο του αντάλλαξαν επίσης απόψεις για ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπως ενδεικτικά ανέφερε, το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και την από κοινού προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων, την προώθηση διεθνών θεσμικών δικτύων, που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα, καθώς και την ανταλλαγή δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας και δεδομένων.

Ιδιαίτερα χάρηκα που είχα ξανά την ευκαιρία να συναντήσω την παλιά μας συνάδελφο Αγγελική Γαζή που σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Παντείου, τόνισε ο καθηγητής Ζαφείρης.