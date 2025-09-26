Δεύτερες σκέψεις φαίνεται να κάνουν μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, αναφορικά με την απόφασή τους να συνεχίσουν την επ’ αόριστον απεργία και να απορρίψουν την πρόταση που κατατέθηκε κατά τη πρωινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος, δήλωσε ότι το Σάββατο θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον κ. Άκαρο, μετά το τέλος της αρχικής ψηφοφορίας έγινε συζήτηση με μέλη του Συνδέσμου, όπου εξετάστηκαν οι ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις από τη συνέχιση της απεργίας και «φαίνεται ότι αρκετά μέλη μας έχουν αλλάξει άποψη».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, εντός της ημέρας θα ενημερωθούν όλα τα μέλη για τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Τελωνείου Λεμεσού (λιμάνι).

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του Συνδέσμου είχε μεταφέρει στην απογευματινή Γενική Συνέλευση μια μεσοπρόθεσμη λύση για αλλαγή του τρόπου εκτελωνισμού, μέχρι την υιοθέτηση των αλλαγών που ζητούν στο νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS), το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

