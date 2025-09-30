Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου ΣΙΚΑΠ έχει επιτύχει το τελευταίο διάστημα την σύναψη σημαντικών για τον κλάδο εργασιακών συμφωνιών, τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ και Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Επεσήμανε ειδικότερα ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο κλάδος πέτυχε πολλές αναβαθμίσεις, αλλά παραμένουν πολλά να γίνουν. Το πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού ήταν και παραμένει από τα μεγαλύτερα, τόνισε, αλλά με τις κατάλληλες ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο, καταφέραμε αρκετά. Ενώ οι αρμόδιοι δεν ήθελαν να ακούνε για εργαζόμενους από τρίτες χώρες, καταφέραμε σαν ΣΙΚΑΠ αλλά και με την στενή συνεργασία της ΟΣΙΚΑ, να μπορούμε να φέρνουμε υπαλλήλους από τρίτες χώρες, ανέφερε. Πιέζουμε συνεχώς το Υπουργείο Εργασίας και από ότι πληροφορούμαι, αναμένεται να απλοποιηθούν πολύ σύντομα ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και η έγκριση θα γίνεται πλέον σε 15 μέρες.

Αναμένεται συνέχισε ο κ. Ονησιφόρου, να αυξηθεί στο 70% με 80% το ποσοστό σε σχέση με τους κοινοτικούς που έχει η κάθε επιχείρηση, από το 50% που ισχύει σήμερα. Σημαντική επιτυχία του κλάδου, τόνισε, είναι η αντικατάσταση πολιτικών προσφύγων που έφυγαν από τις επιχειρήσεις με υπαλλήλους από τρίτες χώρες, ενώ αναφορικά με τους φοιτητές τρίτων χωρών, πετύχαμε να εργάζονται σε όλες τις θέσεις εργασίας και αναμένεται και κατά την χειμερινή περίοδο να αυξηθούν οι ώρες εργασίας.

Ως προς τις άδειες που πρέπει να εκδίδονται από τον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του κλάδου και Αντιδήμαρχος Πάφου ανακοίνωσε ότι η ολομέλεια έχει αποφασίσει όπως οι άδειες ποτού και μουσικής να εκδίδονται κάθε τρία χρόνια και όχι κάθε χρόνο, ωστόσο το θέμα πρέπει να πάει στη Βουλή, όπως διευκρίνισε.