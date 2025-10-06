Τον μεγαλύτερο παραλιακό πεζόδρομο της Κύπρου θα έχει σε μερικούς μήνες στην ολοκληρωμένη της μορφή η περιοχή Πέγειας- Κισσόνεργας, του Δήμου Ακάμα, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό και το τουριστικό προιόν, αλλά και τα σημεία ενδιαφέροντος, αναψυχής και άθλησης για τους πολλούς επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς υπολογίζοντας ότι θα αποπερατωθούν εντός του 2026, ενώ το πρώτο κομμάτι του έργου εγκαινίασε ήδη το 2024 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το πρώτο αυτό τμήμα του μεγάλου έργου γνωρίζουν και χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι το κάνουν καθημερινό τους στέκι πλέον, είτε για την άθληση τους είτε για περίπατο και ρεμβασμό. Τόσο κύπριοι, όσο και ξένοι επισκέπτες, ανέφεραν καταστηματάρχες της περιοχής, μεταβαίνουν στον πεζόδρομο απολαμβάνοντας το καινούργιο έργο, αλλά και την φυσική καλλονή του ευρύτερου τοπίου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, ο παραλιακός πεζόδρομος της Πέγειας είναι πολεοδομικό έργο κόστους 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση του έργου, είπε, είναι μήκους δύο χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του ευρύτερου παραλιακού πεζόδρομου που ξεκινά από την περιοχή της Μαρίνας στα Πότιμα και θα καταλήγει στο λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, καλύπτοντας παραλιακά μια συνολική απόσταση 14 χιλιομέτρων.

Στην πρώτη φάση, σημείωσε, εντάσσεται η κατασκευή αμφιθεάτρου, υπαίθριου γυμναστηρίου, γηπέδου μπάσκετ, περιπτέρου και παιδικής χαράς, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει το Δήμο μας. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται σε 12 περίπου μήνες.