Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των έξυπνων κουτιών φύλαξης προσωπικών αντικειμένων (smart boxes) σε επτά σημεία των παραλιών του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον Δήμο, έχουν τοποθετηθεί δύο σταθμοί φύλαξης στην παραλία Fig Tree Bay και πέντε σταθμοί στην παραλία Βρύση, ενώ τον Απρίλιο του 2026 θα προστεθεί ένας ακόμη σταθμός στην παραλία Κάππαρη.

Τα έξυπνα κουτιά δίνουν λύση στο πρόβλημα φύλαξης αντικειμένων των λουομένων, αλλά και στις ανάγκες ασφάλειας των πολιτών που αθλούνται στον παραλιακό πεζόδρομο.

Η ενεργοποίηση των smart boxes γίνεται είτε με αναγνώριση παλάμης είτε με τετραψήφιο προσωπικό κωδικό, ενώ στο εσωτερικό τους υπάρχει καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου.

Η ενοικίαση γίνεται ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια χρήσης:

🔹 Μικρά κουτιά

1 ώρα: €1

2 ώρες: €2

3 ώρες: €3

3–6 ώρες: €4,80

6–12 ώρες: €6

12–24 ώρες: €8,90

🔹 Μεγάλα κουτιά

1 ώρα: €2

2 ώρες: €3,50

3 ώρες: €4,80

3–6 ώρες: €7,80

6–12 ώρες: €10

12–24 ώρες: €12,90

Η εγκατάσταση και λειτουργία των smart boxes έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία καθορίζει τους όρους χρήσης και τις χρεώσεις.