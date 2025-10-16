Η τεράστια αύξηση στον όγκο των εμπορικών αναπτύξεων και δραστηριοτήτων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο Πάφου, τον τελευταίο ένα χρόνο, φέρνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποσυμφόρηση του προβλήματος που ήδη καταγράφεται σε καθημερινή βάση στον οδικό αυτό άξονα.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων που θα εφαρμοσθούν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφές δεδομένων από την Τροχαία, τον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, τον Δήμο Πάφου, αλλά και επίσκεψη από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις εμπλεκομένων παραγόντων ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αφού οι αρχικές προθέσεις κρατικών τμημάτων φαίνεται να μην ταυτίζονται με τις επιδιώξεις του Δήμου, αλλά και τις επιθυμίες επιχειρηματιών για διευκόλυνση της κίνησης προς και από τις επιχειρήσεις.

Οι αρμόδιοι διαμηνύουν ωστόσο ότι το σημερινό κυκλοφοριακό καθεστώς στον Βόρειο Παρακαμπτήριο, ένα νευραλγικό οδικό άξονα που οδηγεί προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, αλλά και προς την τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου, δεν υποστηρίζεται πλέον και επείγουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερα βεβαρημένη είναι πια η κίνηση των οχημάτων στην βόρεια απόληξη του άξονα, στην περιοχή του τερματικού κυκλοφοριακού κόμβου του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου, αλλά και στα φώτα τροχαίας στο μέσο της λεωφόρου που οδηγεί προς την Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου-Γεροσκήπου. Σε εκείνο το σημείο καταγράφεται και η μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη των τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα οι αρχικές παρεμβάσεις που μελετώνται να εστιάζονται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της στροφής προς την Γεροσκήπου.

Η πολυσύχναστη αυτή οδική αρτηρία άλλαξε εικόνα και λειτουργία τον τελευταίο χρόνο, αφού εμπορικές αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας που παρέμεναν ημιτελείς λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, εσχάτως έχουν αρχίσει να επανεκκινούν για τα καλά, ενώ και νέες μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις είναι στα σκαριά.

Στην περιοχή λειτουργεί ήδη το δεύτερο mall της Πάφου, ενώ πέριξ αυτού μεταφέρθηκαν και λειτουργούν μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επωνυμίες της αγοράς. Παράλληλα, σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται τους τελευταίους μήνες γνωστές επωνυμίες του κλάδου της εστίασης και του λιανεμπορίου.