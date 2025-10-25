Αφού υποδέχθηκε περισσότερους από 300.000 επισκέπτες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, το Art Explora Festival «δένει» για πρώτη φορά στη Λεμεσό, από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2025. Το πλωτό-μουσείο του θα παραμείνει αγκυροβολημένο στη Μαρίνα Λεμεσού έως τις 2 Νοεμβρίου, ενώ οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα εκτείνονται σε όλο το κέντρο της πόλης μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Ανοιχτό και δωρεάν για όλους, το Art Explora Festival αποτελεί ένα περιηγητικό πολιτιστικό φεστιβάλ που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο μουσείο-σκάφος στον κόσμο. Προσφέρει καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες, μέσα από εμβυθιστικές εγκαταστάσεις οπτικής, ηχητικής και εικονικής πραγματικότητας, όπως και εκθέσεις, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, εργαστήρια, ομιλίες και προβολές, σε χώρους τόσο εντός του σκάφους όσο και διάσπαρτους σε όλη την πόλη-υποδοχής.

Στη Λεμεσό, το πρόγραμμα επιμελείται το The Island Club, ένας μη κερδοσκοπικός εκθεσιακός χώρος που ιδρύθηκε το 2017 από τον καλλιτέχνη Χριστόδουλο Παναγιώτου και από το 2019 διευθύνεται από τη μουσικό και επιμελήτρια Ανδρούλα Καφά. Αποστολή του αποτελεί η ενίσχυση και προώθηση της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ συμβάλλει στη δικτύωσή της με διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν σε σημεία σε όλη την πόλη, από τη Μαρίνα Λεμεσού, την Πλατεία Παλιού Λιμανιού και τον Μόλο, μέχρι το Θέατρο Ριάλτο, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού, καθώς και στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, σε συνεργασία με το Limassol Art Walks.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Βιωματικές εμπειρίες στο μουσείο-σκάφος (έως 2 Νοεμβρίου)



Στο κατάστρωμα: A Mediterranean Soundscape, ένα ηχητικό βιωματικό ταξίδι σχεδιασμένο από το IRCAM και το Ircam Amplify (Centre Pompidou, Παρίσι), το οποίο προσφέρει μια αισθητηριακή εξερεύνηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της Μεσογείου.

Στο εσωτερικό του μουσείου-σκάφους: Mediterranean Wonders, μια σειρά εικονικής πραγματικότητας που αναπτύχθηκε με την Ubisoft, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ταξιδέψουν μέσα στον χώρο και τον χρόνο για να ανακαλύψουν την Αθήνα, την Αλεξάνδρεια και τη Βενετία στην κορύφωση της λαμπρότητάς τους.

Στιγμές του προγράμματος στην πόλη έως 4 Νοεμβρίου

Στη Λεμεσό, το Art Explora Festival θα ξεδιπλωθεί σε όλη την πόλη, από το Μόλο έως το ιστορικό κέντρο, αναδεικνύοντας τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της μέσα από μουσική, θέατρο, εικαστικά, χορό και κινηματογράφο, αντανακλώντας παράλληλα τόσο την ποικιλομορφία της όσο και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Συναυλίες

Εναρκτήρια συναυλία με: Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεμεσού, Μιχάλης Τερλικκάς & το σχήμα “ΜΟΥΣΑ”, Kemal Deveci και Aziz Kahraman, Krista Papista με Jan Verwoert και Κανέλλα Πετροπούλου (πρεμιέρα του άλμπουμ EURO DIVAS), Στέλιος Πετράκης συνοδευόμενος από τους Χριστίνα Πολυκάρπου, Σιμόν Μερκούρη, Στέλιο Παπαμιχαήλ (25 Οκτ., Πλατεία Παλιού Λιμανιού)





Συναυλία με τη Σαβίνα Γιαννάτου συνοδευόμενη από τους Primavera en Salonico και τη Lamia Bedioui. Στο πρώτο μέρος θα εμφανιστεί η Spivak (26 Οκτ., Πλατεία Παλιού Λιμανιού)





Συναυλία hip hop, rock και ηλεκτρονικής μουσικής στον χώρο στάθμευσης του Ομίλου EKA, με underground καλλιτέχνες της Λεμεσού: Something Messy, MUSHA, Mava + ΚαππαΧι + Νnocxela, στο πλαίσιο της έκθεσης Δικαίωμα σε Σπίτι: Ημερολόγια για τον εξευγενισμό της Λεμεσού (1 Νοε.)

Your Face Sounds Familiar, εκδήλωση μουσικής της φιλιππινέζικης κοινότητας (2 Νοε.)

DJ sets

DJ sets μετά την εναρκτήρια συναυλία με τις DJ Koulla P. Katsikoronou και dj harama (25 Οκτ., Πλατεία Παλιού Λιμανιού)

Afterparty στο Tapper Bar, μετά τη συναυλία του Δικαίωμα σε Σπίτι: Ημερολόγια για τον εξευγενισμό της Λεμεσού (1 Νοε.)

Παραστάσεις

1953: 16ωρη δραματουργική άσκηση στο Θέατρο Ριάλτο. Σύλληψη και σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Παναγιώτου. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Βαλεντίνος Ιωσήφ, Έλενα Τοπαλίδου, Στέλλα Φυρογένη, Στέφανος Δρουσιώτης, Ανδρούλα Καφά, Christina Vantzou, Μιχάλης Σιαμμάς, Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεμεσού, Amalgamation Choir, Αλέξανδρος Πισσούριος, Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεμεσού (31 Οκτ.)

Περφόρμανς της Εβίτας Ιωάννου βασισμένη στο βιβλίο της Νταϊάνας Γεωργίου Other Reflexes (27 Οκτ.)

Προβολές & Κινηματογράφος

Cinemare: καθημερινές υπαίθριες προβολές στον Μόλο Λεμεσού (27 Οκτ. – 1 Νοε.)

Στη Σκιά των Πύργων, πρόγραμμα προβολών με νέα έργα των Φοίβου Φιλήτα, Άδωνη Αρχοντίδη και Ανδρούλας Καφά στο πλαίσιο της έκθεσης Δικαίωμα σε Σπίτι: Ημερολόγια για τον εξευγενισμό της Λεμεσού (30 Οκτ.)

Προβολή της ταινίας Μυστικό των Δημήτρη Κολοκοτρώνη και Στέλιου Ιλτσούκ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού (4 Νοε.)



Περιπάτοι & site-specific έργα

Περίπατος του Γιάννη Παπαδάκη και της Ιωάννας Παρασκευοπούλου στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου (1 & 2 Νοε.)

Ο Σινεμάς: Ηχητικός Περίπατος και Διαθεματική Δράση του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, σε σχεδιασμό και επιμέλεια της Έλενας Αγαθοκλέους (28 Οκτ.)

Περίπατος της Σεβίνας Φλωρίδου στο ιστορικό περιβόλι Φυτίδου της Λεμεσού, ένα επί χρόνια εγκαταλελειμμένο κτήμα με πάνω από 50 φοινικοειδή που ανοίγει ξανά στο κοινό (26 Οκτ., Ocean Weekend)

Ειδικά Προγράμματα & Συνεργασίες

Το πολυεπίπεδο πρόγραμμα Δικαίωμα σε Σπίτι: Ημερολόγια για τον εξευγενισμό της Λεμεσού, που περιλαμβάνει ομαδική έκθεση, εργαστήρι γραφής, βραδιά ποίησης, ξενάγηση, προβολές, ανοιχτή συζήτηση, συναυλία και πάρτυ (30 Οκτ.–2 Νοε.)

Συνεργασία με τα Limassol Art Walks, με επίκεντρο τις εικαστικές τέχνες (31 Οκτ.–2 Νοε.)

Περίπατος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού με θέμα τις σχέσεις ανθρώπου και ζώων (4 Νοε.)

Ocean Weekend – Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της σειράς Ocean Weekend του φεστιβάλ, σε συντονισμό με τη Δεκαετία Επιστημών για τους Ωκεανούς του ΟΗΕ, η Λεμεσός θα φιλοξενήσει μια μέρα αφιερωμένων εκδηλώσεων στις 26 Οκτωβρίου:

Περίπατος στο ιστορικό περιβόλι Φυτίδου της Λεμεσού από τη Σεβίνα Φλωρίδου

Συναυλία της διακεκριμένης Ελληνίδας τραγουδίστριας Σαβίνας Γιαννάτου μαζί με τους Primavera en Salonico και τη Lamia Bedioui

Συνεργασία με Limassol Art Walks – 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ θα συμπέσει με τα Limassol Art Walks, περιλαμβάνοντας εκθέσεις, παραστάσεις, καλλιτεχνικές φιλοξενίες και καλλιτεχνικές δράσεις σε συνέργεια με το φεστιβάλ. Κορυφαίες στιγμές περιλαμβάνουν τα Ανοικτά Στούντιο στο MeMeraki, η παράσταση 1953, το πρόγραμμα Το Δικαίωμα σε Σπίτι στον Πολυχώρο Συνεργείο και στον χώρο στάθμευσης του EKA Group, και έκθεση του Βαλεντίνου Ιωσήφ στο Pylon Art & Culture.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Art Explora Festival – Λεμεσός

Ημερομηνίες: 25 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2025 (επισκέψεις στο μουσείο-σκάφος έως 2 Νοεμβρίου)

Τοποθεσίες: Μαρίνα Λεμεσού (μουσείο-σκάφος), Πλατεία Παλιού Λιμανιού και Μόλος, Θέατρο Ριάλτο, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, Ξυδάδικο, Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού, Φυτίδειο, Σινεμά, χώρος στάθμευσης Oμίλου EKΑ και Πολυχώρος Συνεργείο, Tapper Bar, MeMeraki.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 π.μ. – 9 μ.μ. (τελευταία είσοδος 7:45 μ.μ.)

Δωρεάν είσοδος για όλους. Ορισμένες παραστάσεις, συναυλίες και δραστηριότητες απαιτούν δωρεάν online εγγραφή: www.artexplora.org/el/festival/city/limassol

Επίσημη Έναρξη – Σάββατο 25 Οκτωβρίου, Μαρίνα Λεμεσού

Από 3:00 μ.μ. έως 5:00 μ.μ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

• 3:00 μ.μ. – Υποδοχή & ξενάγηση

• 3:30 μ.μ. – Άνοιγμα για το κοινό

• 4:00 μ.μ. – Επίσημες ομιλίες

• 4:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ. – Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεμεσού

Από 5:00 μ.μ. έως 12:00 π.μ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

• 5:00 μ.μ. – 6:00 μ.μ. – Συναυλία: Kemal Deveci και Aziz Kahraman

• 6:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ. – Συναυλία: Στέλιος Πετράκης και σύνολο (Χριστίνα Πολυκάρπου, Σίμων Μερκούρης, Στέλιος Παπαμιχαήλ)

• 7:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ. – Συναυλία: Μιχάλης Τερλικκάς και Mousa Music Group (Κώστας Καρπασίτης, Γιάννης Σουρουλλάς, Νίκος Σουρουλλάς)

• 8:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. – DJ set: DJ Koulla P. Katsikoronou

• 9:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ. – Performance: Krista Papista με Jan Verwoert και Κανέλλα Πετροπούλλου

• 10:00 μ.μ. – 12:00 π.μ. – DJ set: DJ Harama

Πλήρες πρόγραμμα : ​​ Limassol | Art Explora Festival

Instagram : @artexplorafestival