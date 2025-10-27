Τελούνται την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου και ώρα 4.30μμ τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας και των κτηρίων του πλατειακού χώρου της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια.

Τα εγκαίνια της εντυπωσιακής ανακαινισμένης πλατείας και των κτηρίων που περιβάλλουν την εκκλησία, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, παρουσία παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών της επαρχίας Πάφου και άλλων προσκεκλημένων. Χαιρετισμούς κατά την τελετή θα απευθύνουν εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ανακαίνιση της πλατείας και των κτηρίων του Αγίου Γεωργίου Πέγειας πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Μητρόπολης Πάφου, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του χώρου, καθώς και την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.