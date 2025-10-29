Προχωράνε οι σχεδιασμοί του πάρκου «Μικροί Ήρωες» το οποίο θα βρίσκεται στη Λεωφόρο Κυρηνείας στην Αγλαντζιά και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών, των μικρών ηρώων.

Το philenews επικοινώνησε με το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» αναφορικά με τους σχεδιασμούς για τη δημιουργία του πάρκου στην Αγλαντζιά, το οποίο όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», η συζήτηση για δημιουργία του πάρκου ξεκίνησε από το 2023, πριν από την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον Οργανισμό να εκφράζει την πρόθεσή του να υλοποιηθεί το έργο.

Το πάρκο θα περιλαμβάνει παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για όλα ανεξαρτήτως τα παιδιά, ενώ θα σχεδιαστεί και ένα μικρό αμφιθέατρο που θα καλύπτει τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Το ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» θα καλύψει το κόστος του έργου

Το κόστος του έργου θα καλυφθεί πλήρως από το ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», ενώ όπως πληροφορούμαστε ήδη έχει δεχθεί προσφορές για χορηγίες από μεγάλους Οργανισμούς για να στηρίξουν την κατασκευή αυτού του πάρκου.

Τι θα περιλαμβάνει το πάρκο

Στο πάρκο θα υπάρχουν παιχνίδια για όλα τα παιδιά, ενώ θα τοποθετηθούν και παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Παράλληλα, όπως αναφέραν εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες» στο philenews, υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί ένα μικρό αμφιθέατρο το οποίο θα χρησιμοποιείται σκοπούς ενημέρωσης και εκδηλώσεις του Ιδρύματος.

«Θα είναι ένα πάρκο κόσμημα για την περιοχή, ιδιαίτερα προσεγμένο και θα σχεδιαστεί για τις ανάγκες των παιδιών, των μικρών ηρώων. Θα μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό και να το χρησιμοποιεί με σεβασμό και αγάπη για τον χώρο», ανέφεραν στο philenews εκπρόσωποι του Ιδρύματος.

Να σημειωθεί ότι οι σχεδιασμοί του έργου ξεκίνησαν άμεσα, ενώ όπως μας αναφέρθηκε από το Ίδρυμα, το πάρκο θα είναι φωταγωγημένο και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται. Μάλιστα, το ίδιο το Ίδρυμα αποτάθηκε σε ειδικούς που σχεδιάζουν τέτοιου είδους πάρκα.

Στα θετικά της υλοποίησης του έργου είναι και το γεγονός ότι το πάρκο θα βρίσκεται σε μία πολυσύχναστη περιοχή της Αγλαντζιάς και θα είναι προσβάσιμο για τον κόσμο. Να τονιστεί ότι ο χώρος ανήκει στον Δήμο Αγλαντζιάς και παραχωρείται στο Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» για σκοπούς σχεδίασης και υλοποίησης του έργου.

Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας

Η δημιουργία του πάρκου εντάσσεται στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που είχαν υπογράψει το 2024, ο ιδρυτής του Συνδέσμου «Μικροί Ήρωες», κ. Λουκάς Φουρλάς και ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Αντρέας Κωνσταντίνου.

Α. Κωνσταντίνου: «Η δημιουργία του θα φωτίζει τις μέρες των παιδιών»

Ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Αντρέας Κωνσταντίνου, δήλωσε: «Το πάρκο «Μικροί Ήρωες», η δημιουργία του οποίου είχε δρομολογηθεί πριν την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα φωτίζει τις μέρες των παιδιών και θα γεμίζει τις καρδιές τους με χαρά και δημιουργικότητα. Κάθε παιδική φωνή που θα πλημμυρίζει αυτόν τον χώρο, θα μας υπενθυμίζει το θάρρος, τη δύναμη και την αισιοδοξία που μπορούν να μας διδάξουν τα παιδιά. Είμαι περήφανος που η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, προσφέροντας έναν πράσινο και προσβάσιμο χώρο για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που ονειρεύεται να ζει σε μια πιο ανθρώπινη και βιώσιμη πόλη».

Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου θα πρέπει εγκριθεί από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς προνοεί και η συμφωνία υιοθεσίας.