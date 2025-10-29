Στον χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, μεταστεγάζεται ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου, σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Από τη Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025, ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου θα εδρεύει στον χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, όπου εδρεύει και ο τοπικός Λιμενικός & Ναυτικός Σταθμός.

Για επικοινωνία των πολιτών με τον Αστυνομικό Σταθμό Κάτω Πύργου, οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Σταθμού παραμένουν οι ίδιοι, όπως ο ίδιος παραμένει και ο αριθμός τηλεομοιότυπου (φαξ). Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του Σταθμού παραμένει ο αριθμός 22 82 09 37, ενώ ο αριθμός τηλεομοιότυπου παραμένει ο αριθμός 22 82 09 42.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου υπάγεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου. Οι Κοινότητες και περιοχές που εμπίπτουν στην εδαφική του αρμοδιότητα και αστυνομεύει είναι:

Μοσφίλι, Πηγένια, Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, τοποθεσία Χολερή, τοποθεσία Άγιο Γιωργούδι, Άγιος Θεόδωρος (Τηλλυρίας), Άγιος Ιωάννης (Σελεµάνη), Αλεύκα, Βροΐσια, Αµµαδιές, Κόκκινα, Μανσούρα, Πηγή, τοποθεσία Σελλάδι του Άππη, ελεύθερη αγροτική περιοχή Ξερόβουνου.