Σε κομπόστ (οργανικό λίπασμα) θα μπορεί να μετατρέπει πράσινα και κτηνοτροφικά απόβλητα ο Δήμος Αθηένου, στον οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Nurish, ένα καινοτόμο έργο κομποστοποίησης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος που εμπίπτει στην πρωτοβουλία HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Σε αυτό συμμετέχουν 10 ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής εταίρο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από την Κύπρο μετέχουν ο Δήμος Αθηένου και η περιβαλλοντική ΜΚΟ ΑΚΤΗ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 54 μήνες και είναι 100% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του Nurish είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση των αγροτικών περιοχών προς ένα μέλλον ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, μέσω αναγεννητικών πρακτικών στην οικοδόμηση κοινοτήτων, την οικονομική ανάπτυξη, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

«Σε συνδυασμό με τεχνολογικές, κυκλικές και κοινωνικές καινοτομίες, οι πρακτικές αυτές θα προσφέρουν νέες προοπτικές στις αγροτικές περιοχές και θα τις βοηθήσουν να μετατραπούν σε ισχυρές δράσεις ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηένου.

Για τον ακριτικό δήμο της Κύπρου προτάθηκε από την ΑΚΤΗ όπως χρηματοδοτηθεί πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, που θα μετατρέπει τα πράσινα απόβλητα και την κοπριά ζώων σε ψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους κομπόστ, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του εδάφους.

