Κρατώντας ροζ φιγούρες στα χέρια, φέροντας τις ροζ κορδέλες της εκστρατείας και φορώντας ροζ μπλουζάκια πολλά από αυτά, τα παιδιά του Δημήτρειου Δημοτικού Σχολείου Πάφου συγκίνησαν σήμερα με την εκδήλωση που πραγματοποίησαν στον πλατειακό χώρο του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου με την ευκαιρία της καμπάνιας για πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, που οργανώνεται τον μήνα Οκτώβριο.

Τα παιδιά του Δημήτρειου έστειλαν το μήνυμα προς τις μητέρες τους και όλες τις γυναίκες, ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από κάθε θεραπεία, με το σύνθημα: « Μαμά, μην ξεχνάς να φροντίζεις τον εαυτό σου. Σε αγαπώ», που αναγραφόταν σε καρτέλες που τύπωσε το σχολείο.