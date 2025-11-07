Περισσότερα από 1.100 μελισσοκομικά δέντρα και φυτά θα εμπλουτίσουν το φυσικό περιβάλλον των μελισσοχωριών της ορεινής Λάρνακας, αλλά και την ταυτότητά τους. Πρόκειται για μια ακόμη δράση της ΕΤΑΠ Λάρνακας, σε συνεργασία με το Honey Network και τις κοινότητες της περιοχής, που έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των μελισσών.

Η φύτευση θ’ αρχίσει από αυτόν τον μήνα και θα περιλαμβάνει κυρίως δέντρα όπως καλλιστήμονες, τερατσιές και αμυγδαλιές, καθώς και φυτά, όπως λεβάντες. Η επιλογή των συγκεκριμένων δέντρων έγινε επειδή ανθίζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και μ’ αυτόν τον τρόπο οι μέλισσες θα μπορούν να βρίσκουν τροφή σε διάφορες εποχές. «Σε συνεργασία με τον οργανισμό Honey Network, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, γίνονται ενέργειες, αρκετές εκ των οποίων έχουν και τη στήριξη του υφυπουργείου Τουρισμού, προκειμένου ν’ αποκτήσουν ενιαίο branding τα 9 μελισσοχώρια. Στόχος της φύτευσης είναι η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος των μελισσοχωριών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πληθυσμών των μελισσών και των μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και η αισθητική αναβάθμιση των επισκέψιμων χώρων, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας», ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Νανά Ασμένη.

Σημειώνεται πως ήδη δημιουργήθηκαν σε Βαβατσινιά και Βάβλα δύο μελισσοκομικά μονοπάτια, ενώ αναβαθμίστηκαν και τρία παιδικά μελισσόπαρκα σε Οδού, Ορά και Μελίνη. Επίσης, έγινε ψηφιοποίηση των εννέα μελισσοχωριών Οράς, Οδού, Μελίνης, Βαβατσινιάς, Αγίων Βαβατσινιάς, Βάβλας, Κάτω Δρυ, Κάτω Λευκάρων και Λάγιας.