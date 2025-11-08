Ο Δήμος Ακάμα επιχειρεί να παρέμβει και πάλι, λειτουργώντας ως καταλύτης, στο θέμα του διαχειριστικού σχεδίου και την δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Ακάμα, εκτιμώντας ότι η καθυστέρηση στην επί του εδάφους και όχι των σχεδίων προώθηση των εργασιών, είναι υπερβολικά ανησυχητική.

Η νέα παρέμβαση ακολουθεί την προ μηνών αποστολή υπομνήματος προς τους κρατικούς φορείς από τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, με την οποία δήλωνε την ετοιμότητα του να επέμβει καταλυτικά για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να ανασταλούν εδώ και 14 ολόκληρους μήνες τα έργα για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Η ανησυχία του Δήμου Ακάμα είναι τεράστια, τονίζει ο κ. Λάμπρου, και γιγαντώνεται από το γεγονός ότι πέραν της μη δημιουργίας του εθνικού πάρκου, η καθυστέρηση έχει επιπτώσεις και σε παράπλευρες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση χιλιάδων επισκεπτών στη χερσόνησο μέσα από ακατάλληλους δρόμους και παράνομες προσβάσεις χωρίς την παραμικρή άνεση και διευκολύνσεις ή ο κίνδυνος για πυρκαγιές εντός του Ακάμα, χωρίς να υπάρχουν οι προβλεπόμενες υποδομές πυροπροστασίας.

Αναμένουμε από όλους τους αρμόδιους, τονίζει ο Μαρίνος Λάμπρου, να ανταποκριθούν θετικά και να καθίσουν στο τραπέζι για να συμφωνήσουν και να προωθήσουν άμεσα τις λύσεις του προβλήματος.

Ο Δήμος Ακάμα, συναισθανόμενος την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όπως έχει ήδη δημοσιοποιήσει ο Δήμαρχος, προτείνει όπως αναλάβει άμεσα με δικά του συνεργεία την υλοποίηση της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου υπό την εποπτεία του Τμήματος Δασών. Ειδικότερα ο Δήμος προσφέρεται να χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτει, καθώς και το επιστημονικό και τεχνικό του προσωπικό για την άμεση έναρξη και έγκαιρη υλοποίηση των βασικών προνοιών του έργου υπό την απαραίτητη προυπόθεση ότι θα χορηγηθεί η έγκριση των τελικών σχεδιασμών όπως έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί.

Ο Δήμαρχος Ακάμα ζητά από τους αρμόδιους να εξετάσουν άμεσα και με την δέουσα σοβαρότητα όπως τονίζει την πρόταση της δημοτικής αρχής για να δοθεί ξεκάθαρη εντολή έναρξης των εργασιών.