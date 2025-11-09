Για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, οι κάτοικοι της κοινότητας Αναρίτα της επαρχίας Πάφου βγήκαν στους δρόμους της κοινότητας, διαμαρτυρόμενοι για την συνεχιζόμενη πολύμηνη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ανάπλασης του πυρήνα του χωριού.

Μετά την εκδήλωση και πορεία διαμαρτυρίας της 19ης Οκτωβρίου, κάτοικοι της Αναρίτας προχώρησαν και σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα Κοινοτικά Κτήρια και σε καθιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας ζητώντας για μια ακόμη φορά απαντήσεις για τις πολύμηνες και αδικαιολόγητες, όπως θεωρούν, καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στο κέντρο του χωριού. Προειδοποίησαν δε, ότι αν δεν λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις θα εντατικοποιήσουν τα μέτρα αντίδρασης.

Τα βέλη των κατοίκων στρέφονται και προς την κοινοτική αρχή, καταγγέλλοντας ότι ο εργολάβος παρουσίασε ενώπιον της 13 διαφορετικά είδη πέτρας για χρήση στην αναπλασθείσα περιοχή, ωστόσο κανένα δεν του ενέκριναν.

Το έργο της ανάπλασης του πυρήνα, τόνισαν, υπογράφτηκε πριν 18 μήνες, αλλά κοινοτική αρχή και εργολάβος δεν συμφωνούν στο είδος του πλακόστρωτου που θα τοποθετηθεί και έκτοτε είναι στα δικαστήρια. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο κοινοτάρχης και τα μέλη της τοπικής αρχής δεν εμφανίζονται για να δώσουν εξηγήσεις στους κατοίκους για την κατάσταση.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ασυμφωνιών, τονίζουν, είναι να ζούμε για 18 μήνες μέσα σε ένα εργοτάξιο και να γίνεται η καθημερινότητα μας εφιάλτης μόλις βγούμε από τα σπίτια μας.