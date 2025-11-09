Επανέρχονται οι συναντήσεις για τη βόρεια όδευση του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη, με νέα ανοιχτή ενημερωτική διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη, στις 7:30 το απόγευμα.

Στη συνάντηση θα τοποθετηθούν οι κοινοτάρχες Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, όπως και εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, ενώ γίνεται κάλεσμα σε κατοίκους και φορείς της περιοχής να δώσουν το παρών. Οι διοργανωτές τονίζουν πως η παρουσία όλων θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι ο συντονισμός ενεργειών και η διεκδίκηση «σωστής και ασφαλούς όδευσης» του έργου.