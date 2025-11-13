Άσχημες είναι οι εικόνες που αντικρίζει κανείς όταν περνάει από την οδό Στασάνδρου στη Λευκωσία, όπου κλαδιά δέντρων και φύλλα γέμισαν το πεζοδρόμιο.

Η εικόνα που αντικρύζουν οι πολίτες στη περιοχή είναι απαξιωτική, καθώς, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews, υπάρχουν ξερά κλαδέματα στο δρόμο και ενώ τα χλωρά κλαδιά των δέντρων μπήκαν στις βεράντες σπιτιών.

Το philenews επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας, Χρύσανθο Φάκα, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται στο πρόγραμμα του Δήμου ο καθαρισμός της οδού Στασάνδρου. Όμως, μετά και από τις εικόνες που δημοσιεύουμε, θα σταλούν αμέσως οι αρμόδιοι φορείς στο σημείο.

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας επισήμανε, ωστόσο, ότι ευθύνη φέρει και ο πολίτης που παράτησε τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο.