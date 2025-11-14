Ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα τουριστικά θέρετρα της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά έκανε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ). Δημιούργησε έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI Chat Bot), καθιστώντας την επαρχία Αμμοχώστου τον πρώτο τουριστικό προορισμό της Κύπρου, που χρησιμοποιεί τέτοιο εργαλείο.

Ο ψηφιακός βοηθός της επαρχίας Αμμοχώστου υποστηρίζει 194 γλώσσες και λειτουργεί ως προσωπικός ξεναγός καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, προτείνει δραστηριότητες, αξιοθέατα, παραλίες, εκδηλώσεις και διαδρομές βάσει προτιμήσεων και προσφέρει πρακτικές συμβουλές, όπως ώρες λειτουργίας μουσείων, μετακινήσεις και οδηγίες μέσω Google Maps. Ο ψηφιακός βοηθός, που αναπτύχθηκε από τη RevitUp, είναι διαθέσιμος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας visitfamagusta.com.cy και απευθείας στο ai.visitfamagusta.com.cy .

«Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου, με την στήριξη του υφυπουργείου Τουρισμού, κάνει ένα ακόμη βήμα προς την καινοτομία, εισάγοντας ένα AI ψηφιακό βοηθό για τον τουρισμό. Ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγεί, ενημερώνει και υποστηρίζει κάθε επισκέπτη, εύκολα και άμεσα», αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΤΑΠ, τονίζοντας τη σημαντικότητα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που οι ταξιδιώτες γνωρίζουν έναν προορισμό. Από τα έξυπνα κινητά και τις έξυπνες συσκευές, περνάμε πλέον στην ευφυΐα, στη δυνατότητα ενός ψηφιακού βοηθού να κατανοεί, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία», σημειώνει.

Η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου αναφέρει πως αποτελεί παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας για τον τουρισμό στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί ήδη και βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών επίσημη ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και εικονική περιήγηση 360 μοιρών σε σημεία αναφοράς ολόκληρης της επαρχίας Αμμοχώστου.