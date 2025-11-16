Ο Δήμος Ακάμα φιλοξένησε τις μέρες αυτές τη συνάντηση εργασίας εταίρων των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Atlantic-Arctic Agora και Climarest, η οποία φέρνει κοντά ερευνητές, εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών και αρμόδιους φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τον σχεδιασμό δράσεων αποκατάστασης και τη διερεύνηση ευκαιριών για περαιτέρω συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την αποκατάσταση των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα συνολικό προυπολογισμό που ανέρχεται σε περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ. Στο ένα πρόγραμμα συμμετέχουν 30 εταίροι από οκτώ χώρες, ενώ στο δεύτερο συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 χώρες. Ο Δήμος Ακάμα συμμετέχει ως τοπικός εταίρος στο πρόγραμμα Climarest.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, δήλωσε ότι με τη φιλοξενία της συνάντησης των δύο αυτών έργων, ο Δήμος Ακάμα επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενεργού εταίρου σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία της θάλασσας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την περιοχή ως τόπο-πρότυπο για ήπια, βιώσιμη ανάπτυξη.