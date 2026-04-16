Οι πρώτοι ισραηλινοί επισκέπτες εμφανίζονται ξανά στην Πάφο, μετά τους μήνες της πλήρους διακοπής της σύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ συνεπεία των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου μετά την πλήρη ομαλοποίηση του πτητικού προγράμματος από τις ευρωπαικές χώρες, δειλά δειλά επανακάμπουν στα μέρη μας και οι ισραηλινοί, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται σημαντική έστω και χωρίς ακόμα αριθμητικά να προσεγγίζουν τα νούμερα της εποχής πριν τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο αεροδρόμιο Πάφου, πέραν της έλευσης επισκεπτών από το Ισραήλ, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και πτήσεις από το Τελ Αβίβ που αφορούν στη χρήση του αεροδρομίου ως διαμετακομιστικού σταθμού για ταξίδια προς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η επανέναρξη αυτή των κινήσεων από το Ισραήλ θεωρείται ως πρώτο (μικρό ακόμη) βήμα για την σύντομη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά στις αφίξεις από την ισραηλινή αγορά στον τόπο μας.