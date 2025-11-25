Στη φύτευση χιλίων και πλέον μελισσοκομικών δέντρων και φυτών, προχώρησαν η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ) Λάρνακας, σε συνεργασία με τον νεοσύστατο οργανισμό Honey Network, τις κοινότητες των εννέα Μελισσοχωριών της Ορεινής Λάρνακας και με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Σε ανακοίνωση της ΕΤΑΠ Λάρνακας αναφέρεται ότι «η δράση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, περιλάμβανε τη φύτευση πέραν των χιλίων μελισσοκομικών δέντρων και φυτών, με στόχο την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των πληθυσμών των μελισσών».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συντονιστές, Πρόεδροι και μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων των Μελισσοχωριών – Οράς, Οδού, Μελίνης, Βαβατσινιάς, Αγίων Βαβατσινιάς, Βάβλας, Κάτω Δρυ, Κάτω Λευκάρων και Λάγιας. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Ορά, όπου παραδόθηκαν τα δέντρα και φυτά για τη σταδιακή φύτευσή τους, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «μεταξύ των ειδών που επιλέχθηκαν για φύτευση περιλαμβάνονται καλλιστήμονες, τερατσιές, αμυγδαλιές και αρωματικά φυτά όπως οι λεβάντες, τα οποία ανθίζουν σε διαφορετικές περιόδους του έτους, εξασφαλίζοντας συνεχή πηγή τροφής για τις μέλισσες».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ΕΤΑΠ Λάρνακας που τυγχάνει της υποστήριξης του Υφυπουργείου Τουρισμού, για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της μελισσοκομικής δραστηριότητας και τη διαμόρφωση ενιαίας τουριστικής ταυτότητας για τα Μελισσοχώρια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία δύο μελισσοκομικών μονοπατιών σε Βαβατσινιά και Βάβλα, η αναβάθμιση τριών παιδικών μελισσόπαρκων σε Οδού, Ορά και Μελίνη, καθώς και η ψηφιοποίηση των εννέα Μελισσοχωριών».

ΚΥΠΕ