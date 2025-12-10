Επικίνδυνα έχουν καταστεί σημεία του πολυσύχναστου παραλιακού πεζόδρομου της Ορόκλινης, από το ύψος του κεντρικού υπαίθριου σημείου εκγύμνασης μέχρι τα ξενοδοχεία της περιοχής. Το έδαφος έχει υποχωρήσει λόγω της διάβρωσης, με αποτέλεσμα μέρος του πεζόδρομου να πάρει επικίνδυνη κλίση, ενώ σ’ ένα σημείο υπάρχει μεγάλη ρωγμή και έχει καταστεί απροσπέλαστο. Οι τοπικές Αρχές τοποθέτησαν κώνους και κορδέλες στα σημεία που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ κλήθηκαν στην Κύπρο από τον Δήμο Λάρνακας, ξένοι εμπειρογνώμονες, που κατέθεσαν προτάσεις για αντιμετώπιση της διάβρωσης, που έχει ήδη «φάει» την παραλία και πλέον απειλεί ολόκληρο τον πεζόδρομο, αλλά και τους χώρους πρασίνου ξενοδοχείων.

«Υπάρχει μια επικίνδυνη κλίση σ’ ένα μέρος του πεζόδρομου που κατασκευάστηκε πριν μία εικοσαετία και χρειάζεται πλήρης αποξήλωση του σημείου και ανακατασκευή του, κάτι που θα χρειαστεί αρκετούς μήνες», ανέφερε στον «Φ» ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των πολιτών που περπατά κατά μήκος του πεζόδρομου. «Λήφθηκαν μέτρα στα σημεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα για προσωρινή όδευση του κόσμου, ο οποίος δεν κινδυνεύει όταν περπατά στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ειδικούς δεν χρειάζεται να κλείσουμε τον πεζόδρομο, όμως, εάν παρατηρηθεί μεγαλύτερη διάβρωση, τότε θα ληφθούν άλλα μέτρα», πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης.

Μελέτες για την εξακρίβωση του μεγέθους του προβλήματος διενήργησαν, σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, δύο καθηγητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μία γαλλική εταιρεία, που εξειδικεύεται στη δημιουργία εμποδίων στη θάλασσα, ώστε να περιοριστεί η διάβρωση και να γίνει επανάκτηση της παραλίας. «Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων που ήρθαν από το εξωτερικό, φαίνεται πως δεν έγινε σωστή τοποθέτηση των κυματοθραυστών και γι’ αυτό σημειώθηκε αυτή η διάβρωση στην περιοχή των ξενοδοχείων», ανέφερε ο αντιδήμαρχος.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται να προκηρύξει προσφορές για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου κομματιού του παραλιακού πεζόδρομου, που εντάσσεται στα Πολεοδομικά Έργα.

Σημειώνεται πως η δεύτερη φάση του παραλιακού πεζόδρομου της Ορόκλινης ολοκληρώθηκε το 2017, ενώ βρίσκεται στο περίμενε, εδώ και έξι χρόνια, η τρίτη φάση. Η συγκεκριμένη φάση, που θα αυξήσει κατά 1.3 χιλιόμετρα τον πεζόδρομο (από το ξενοδοχείο Lebay μέχρι τη γνωστή πολυκατοικία Μαρσέλλου), αναμένεται να κοστίσει πάνω από €4 εκατ. Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει εγκρίνει τα επικαιροποιημένα σχέδια της επέκτασης, ωστόσο το θέμα, μέχρι πρότινος, είχε κολλήσει στις ενστάσεις ιδιώτη, ο οποίος φέρεται να έκανε παράνομη επέκταση του υποστατικού του στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.