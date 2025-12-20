Μια εκδήλωση ιδιαίτερα κατατοπιστική για την επιλογή των Οικονομικών Σπουδών από τους μαθητές, διοργάνωσε χθες βράδυ στον Πολυχώρο Αττικόν, στην Πάφο, ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών με τη συνεργασία της KPMG.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του αντιπροέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθου Σαββίδη, ο οποίος σε χαιρετισμό του τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της συγκεκριμένης επιστήμης και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο κλάδος στους νέους ανθρώπους.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του οικονομολόγου και Partner της KPMG, Τάσου Γιασεμίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές απασχόλησης και εργοδότησης των πτυχιούχων Οικονομολόγων και Λογιστών απο εταιρίες του χώρου και ειδικά από την KPMG.

Ο κ. Γιασεμίδης τόνισε ιδιαίτερα τις ευκαιρίες που δίνει η KPMG και σε απόφοιτους του Οικονομικού κλάδου Λυκείων για να προχωρήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών τίτλων.

Στην εκδήλωση ομάδες μαθητών των εκπαιδευτηρίων της Πάφου παρουσίασαν τις μικρές επιχειρήσεις που έστησαν με την βοήθεια των καθηγητών τους, στοχεύοντας στην καινοτομία.

