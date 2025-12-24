Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από τους επιτελείς της Δύναμης η αστυνόμευση στην Πάφο τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο. Η παρατηρούμενη αύξηση της κίνησης θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στους δρόμους τις μέρες αυτές, γι’ αυτό και παράλληλα με τις προσπάθειες των φορέων για την ομαλή διεκπεραίωση της γιορτινής περιόδου σε καταλύματα και κέντρα αναψυχής, η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εφαρμόζει ήδη σχεδιασμό που εκπονήθηκε για αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών, ώστε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να κυλήσουν χωρίς τραγικά συμβάντα και δυσάρεστες καταστάσεις για την πόλη και επαρχία.

Η εκστρατεία μέχρι στιγμής είναι κάτι παραπάνω από αποδοτική, εκτιμούν φορείς της πόλης και επαρχίας, αφού σε αντίθεση με τα καθημερινά αντικοινωνικά φαινόμενα και ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου σε άλλες επαρχίες, στην Πάφο εδώ και πολλές μέρες τα σοβαρά αστυνομικά συμβάντα απουσιάζουν. Βάσει του σχεδιασμού που εκπονήθηκε και υλοποιείται, είναι ιδιαίτερα εμφανής η παρουσία της Αστυνομίας στην πόλη και τις περιαστικές περιοχές της Πάφου, με στόχο την εμπέδωση της ευνομίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί αδιάλειπτα, τόνισαν στον «Φ» αξιωματούχοι, δεδομένου ότι είμαστε ήδη στη γιορτινή περίοδο και η κίνηση στην Πάφο είναι πολύ αυξημένη.

Περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, είναι συνεπώς σε καθημερινή βάση στους δρόμους .