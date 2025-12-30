Η πυκνή αεροπορική διασύνδεση Ισραήλ και Πάφου, παρά την προσωρινή διακοπή της την περίοδο των πολεμικών συρράξεων του φετινού χρόνου, έρχεται να επισημοποιήσει πλέον το γεγονός ότι η Κύπρος και ειδικότερα η Πάφος αποτελεί κατά την χρονιά που φεύγει τον υπ’ αριθμόν ένα προορισμό για τους ισραηλινούς που πραγματοποιούν ταξίδια.

Μετά τις σχετικές επιβεβαιώσεις από τα στοιχεία των τουριστικών φορέων της Κύπρου, αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αντίστοιχες επίσημες αναφορές των κρατικών αρχών του Ισραήλ όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μάλιστα και εκτός θερινής τουριστικής περιόδου, με ένα συνεχές πτητικό πρόγραμμα μεταξύ Τελ Αβίβ και Χάιφα με την Πάφο. Σήμερα, στην καρδιά του χειμώνα, η χώρα αυτή εξακολουθεί να διατηρεί ένα πυκνό πτητικό πρόγραμμα προς την Πάφο μέσω διαφόρων αερογραμμών που συνδέουν τις δύο κύριες πόλεις της γείτονος χώρας με το αεροδρόμιο Πάφου σε καθημερινή βάση.

Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται με αισθήματα ικανοποίησης από πλευράς τοπικών φορέων, που προσδοκούν σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον κατά το 2026, με την ευχή να μην υπάρξει νέα επιδείνωση των συνθηκών στα πολεμικά πεδία στη Μέση Ανατολή.