Με σημερινή γραπτή του δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ενημερώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου ότι συγκεκριμένο άτομο που εμφανίζεται ως μέλος της ιεραρχίας δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία και ως εκ τούτου καλεί τους πιστούς να μην παραπλανώνονται από αυτόν και τις ενέργειες του.

Ο Κύπρου Γεώργιος αναφέρει, ειδικότερα, ότι πρόκειται για εμφανιζόμενο κυρίως στην επαρχία Πάφου, αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης άτομο που εμφανίζεται ως «κληρικός Ειρηναίος». Το άτομο αυτό, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ανήκει, δεν υπάγεται και δεν αναγνωρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη και παράσταση του ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία της Κύπρου, ούτε με οποιαδήποτε άλλη ορθόδοξη εκκλησία, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Ως εκ τούτου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου καλεί τους πιστούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην παραπλανώνονται και να μην συμμετέχουν σε θρησκευτικές πράξεις ή συναθροίσεις που σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο.