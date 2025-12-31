Στην κορύφωση της φθάνει σήμερα και ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες η εκστρατεία της Αστυνομίας στην Πάφο για τον ασφαλή εορτασμό της έλευσης του νέου χρόνου. Καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου θα είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας στην πόλη και τις περιαστικές περιοχές της Πάφου με στόχο την εμπέδωση της ευνομίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη δυστυχημάτων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων την νύχτα αυτή που αναμένεται ιδιαίτερη αύξηση της κίνησης.

Τόσο η ανάγκη για αντιμετώπιση των παρανομιών που καταγράφονται πολύ συχνά στο αστυνομικό δελτίο, όσο και το γεγονός ότι το ρεύμα των επισκεπτών είναι αρκετά μεγάλο αυτή την γιορτινή περίοδο, ωθούν τους αξιωματούχους της Διεύθυνσης Πάφου να εφαρμόζουν πρόγραμμα για συνεχή εμφανή παρουσία περιπόλων στους δρόμους, προβαίνοντας σε καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, αλλά και σε επαφές με τους νέους κυρίως ανθρώπους για να τους κρατήσουν μακριά από αντικοινωνικές δραστηριότητες και επικίνδυνες πρακτικές στους δρόμους.

Οι σημερινές επιχειρήσεις άρχισαν από πολύ νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν ουσιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Ιανουαρίου, θέλοντας να δοθεί έμφαση στη σημασία που αποδίδεται στην εκστρατεία και στη σοβαρότητα του ζητήματος.

Αρμόδιοι της δύναμης τόνισαν στον «Φ» τη σημασία που αποδίδει η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου στη συνεργασία της με την κοινωνία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευνομίας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση των πολιτών μέχρι στιγμής στις προσπάθειες αυτές.