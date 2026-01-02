Διατάγματα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 45χρονου και της 33χρονης που συνέλαβε χθες βράδυ η Αστυνομία, όταν σε έρευνα στο διαμέρισμα που διέμεναν εντοπίστηκε περιουσία που πιστεύεται ότι είναι κλοπιμαία, καθώς και μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανόν οι δύο να αποτελούν μέλη σπείρας με ευρύτερη δράση στην επαρχία Πάφου ή και αλλού και η κράτησης τους κρίνεται επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση του μεγάλου όγκου ανακριτικού και ερευνητικού έργου που έχει ενώπιον της η Αστυνομία.

Η σύλληψη των δύο έγινε μετά από έρευνα σε διαμέρισμα στην Πάφο, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας που αφορούσε την κατοχή κλοπιμαίας περιουσίας. Κατά την έρευνα, στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο 45χρονος και η 33χρονη.

Στην κατοχή του 45χρονου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Εντός του διαμερίσματος ανευρέθηκαν επτά φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικές ταμπλέτες και ένα ρολόι χειρός.

Οι δύο ύποπτοι δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση των αντικειμένων και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Πάφου και η ΥΚΑΝ Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.